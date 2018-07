Bolt tentará recorde dos 150m na praia de Copacabana

RIO - Usain Bolt quer conquistar o tricampeonato olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, e para começar a se acostumar com grandes feitos perante os cariocas, ele irá buscar o recorde mundial dos 150 metros em uma pista montada especialmente para isso, sobre a areia da praia de Copacabana. A exibição será no próximo dia 31 de março.

A confirmação do evento foi feita nesta quinta-feira pelo site oficial de Bolt, que revela que ele participará do "Desafio Mano a Mano", contra outros três velocistas que estão entre os mais rápidos do mundo - os outros nomes não foram revelados.

Ainda segundo o site oficial do jamaicano, o evento será organizado pela empresa X3M Brasil, que é especializada em gestão de marketing esportivo. Esta será a segunda passagem de Bolt pelo País, a primeira em que competirá. Em outubro, ele participou de uma ação promocional da Puma, uma das suas patrocinadoras.

O jamaicano, recordista mundial e olímpico dos 100m e dos 200m, também é o mais rápido do mundo nos 150m, distância que não é reconhecida pela Iaaf (Associação Internacional das Federações de Atletismo, na sigla em inglês). Ele completou a distância em 14s35 numa pista, também de quatro raias, em linha reta, montada em Manchester, em maio de 2009. Tyson Gay tentou superar a marca em 2011, também em Manchester, mas marcou 14s51.