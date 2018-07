Bolt vai disputar 100 m no Meeting de Ostrava, na República Checa, em maio

PRAGA - O jamaicano Usain Bolt vai participar mais uma vez do Meeting de Ostrava, na República Checa. O campeão olímpico correrá pela sexta vez na cidade checa, em competição marcada para o dia 25 de maio. "Estou feliz por voltar para Ostrava", disse Bolt em um comunicado nesta quinta-feira.

Bolt vai disputar a prova dos 100 metros. No ano passado, ele venceu a disputa com o tempo de 9s91. "O Meeting de Ostrava tem sempre a casa cheia e os fãs são cheios de energia, todos os anos eles me empurram para bons resultados. É uma boa pista e um estádio agradável, onde os fãs estão perto da competição", disse.

Anteriormente, o jamaicano já havia se comprometido a participar de duas outras provas dos 100 metros na Europa. O velocista vai competir nas etapas de Roma, em 31 de maio, e Oslo, em 7 de junho, da Diamond League. Depois, retornará para competições na Jamaica antes de participar da Olimpíada de Londres.

Em 2008, Bolt venceu as provas dos 100 e 200 metros nos Jogos de Pequim e ajudou a Jamaica a faturar a medalha de ouro no revezamento 4x100 metros. O velocista pretende participar também do revezamento 4x400 metros para tentar se tornar o primeiro homem a conquistar quatro ouros desde 1984, quando Carl Lewis alcançou tal feito nos Jogos de Los Angeles. "Tenho treinado bem durante o inverno e estou ansioso para competir", disse Bolt.