Bolt vai participar da etapa de Xangai da Diamond League

Os astros Usain Bolt e Liu Xiang vão competir no próximo mês na etapa de Xangai da Diamond League. Os dois medalhistas olímpicos estarão presentes na China, na segunda parada do milionário circuito, que será aberto em Doha, no Catar.

Bolt venceu os 100, 200 e o revezamento 4x100 metros na Olimpíada de Pequim, em 2008, e é o recordista mundial destas provas. No ano passado, ele também foi campeão mundial dos 100 e dos 200 metros.

Liu Xiang está de volta às pistas depois de se recuperar de uma lesão no pé, que o forçou a abandonar os Jogos de Pequim, frustrando milhões de torcedores de chineses, que esperavam vê-lo repetir a vitória dos 110 metros com barreiras da Olimpíada de Atenas.

"Estou muito animado por vários atletas de nível mundial virem para a China e minha cidade natal Xangai para participar da Diamond League", disse Liu Xiang, em nota oficial.

A Diamond League começará a ser disputada no dia 14 de maio, em Doha. A etapa de Xangai está marcada para 23 de maio. Bolt já anunciou que também vai correr em Nova York, em junho, em Paris, no mês de julho, e em Bruxelas, na Bélgica, em agosto.

A Diamond League substitui a Golden League, que era disputada em seis etapas, e terá 14 etapas, com premiação total de USS 6,63 milhões (aproximadamente R$ 11,7 milhões) para toda a temporada e um troféu de diamantes para os atletas que somarem mais pontos ao longo do circuito em cada uma das 32 modalidades.