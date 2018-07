Bolt vence 200 metros em Xangai com 19s76

Bolt sorri após cruzar a linha de chegada em primeiro. Eugene Hoshiko/AP

Campeão olímpico e mundial, o astro jamaicano Usain Bolt dominou com tranquilidade a prova dos 200 metros na etapa de Xangai da Diamond League, neste domingo, e venceu com o tempo de 19s76.

Bolt foi superior durante toda prova e não foi ameaçado uma vez sequer, finalizando os últimos metros novamente com o seu estilo relaxado. Completaram o pódio os norte-americanos Angelo Taylor, com o tempo de 20s34, e Ryan Bailey (20s43).

Apesar da tranquilidade, o jamaicano não obteve seu melhor tempo no ano. No início de maio, ele cravou 19s56 durante uma competição em Kingston. O recorde da prova pertence ao próprio Bolt, com o tempo de 19s19.

Ainda neste domingo, a norte-americana Carmelita Jeter marcou 11s09 e venceu os 100 metros feminino.