Bolt vence 300 metros, mas não quebra recorde

Bolt fez o tempo de 30s97 Foto: Filip Singer/Efe

OSTRAVA - O velocista jamaicano Usain Bolt não conseguiu quebrar o recorde mundial dos 300 metros, ao cravar 30s97, nesta quinta-feira, durante o Meeting de Ostrava, na República Tcheca. Seu compatriota Jermaine Gonzalez cravou 32s49.

Esta é a primeira vez que Bolt disputa tal prova. Com isso, o recorde mundial dos 300 metros continua de posse do norte-americano Michael Johnson, que bateu 30s85 em março de 2000, em prova disputada em Pretória, na África do Sul.

A falta de ritmo e a chuva foram cruciais para que o jamaicano não conseguisse o feito, além do desgaste. Usain Bolt chegou a prova vindo de Xangai, na China, onde disputou provas de 100 metros e 200 metros pela Diamond League.

O jamaicano é o atual campeão olímpico, em Pequim, e mundial dos 100 metros e 200 metros.

POWELL. O também velocista jamaicano Asafa Powell bateu o recorde nas 100 jardas (91,41 metros) ao cravar 9s07, nesta quinta-feira. O melhor tempo na prova era do norte-americano Charlie Greene, com 9s21, batido em 1967.

"Fiquei desapontado quando vi a chuva, mas justamente quando larguei ela parou!", disse o velocista acrescentando que ficou muito satisfeito com o tempo mesmo nessas condições.

A Iaaf - entidade mundial responsável pela organização das provas de atletismo - não reconhece oficialmente a disputa das 100 jardas.

Já na prova dos 100 metros rasos, também disputada no Meeting de Ostrava, na República Tcheca, o velocista jamaicano Asafa Powell fez o melhor tempo deste ano, ao cravar 9s83.