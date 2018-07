Bolt vence bateria e avança à final dos 200m no Mundial

MOSCOU - O jamaicano Usain Bolt se classificou com facilidade para a final dos 200 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou. Nesta quinta-feira, ele venceu a sua semifinal com a marca de 20s12 e agora vai buscar a segunda medalha de ouro na Rússia - já foi campeão nos 100 metros -, na final marcada para as 13h10 (horário de Brasília) deste sábado.

Atual bicampeão mundial e olímpico dos 200 metros, Bolt é favoritíssimo a vencer a prova em Moscou. Nesta manhã, sem forçar, ele ganhou a sua bateria eliminatória com um tempo muito alto - 20s66.

Já na sua semifinal, o velocista teve o pior tempo de reação entre os participantes, não diminuiu tanto o ritmo, pois foi acompanhado pelo sul-africano Anaso Jobodwana, mas teve a prova sob controle e avançou com a marca de 20s12 ao vencer a sua bateria, tempo ainda bem distante do seu recorde mundial, que é de 19s19.

As semifinais não contaram com a participação de representantes brasileiros. A primeira delas foi vencida pelo norte-americano Curtis Smith, que fez o melhor tempo da sua carreira - 19s97. E o britânico Adam Gemili ganhou a terceira, ao marcar 19s98.

Além de Bolt e dos outros vencedores das semifinais, o jamaicano Warren Weir, Jobodwana, o norueguês Jaysuma Saidy Noure, o jamaicano Nickel Ashmeade e o holandês Churandy Martina se classificaram para a final dos 200 metros no Mundial de Atletismo em Moscou.