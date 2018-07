Bolt vence em Oslo e lidera ranking mundial dos 200m

OSLO - Usain Bolt estava devendo uma boa prova na temporada 2013 e pagou a dívida nesta quinta-feira. O homem mais rápido do mundo finalmente encaixou uma boa prova para vencer os 200m na etapa de Oslo da Diamond League, na Noruega.

O jamaicano fez o tempo de 19s79 e venceu com mais de meio segundo de vantagem sobre o norueguês Jaysuma Saidy Ndure (20s36). Assim, assumiu a liderança do ranking mundial nesta prova, posto que antes estava com seu compatriota Nickel Ashmeade, com 20s00 cravados. Bolt ainda quebrou o recorde da etapa, que vinha desde 1996.

A única brasileira a competir em Oslo foi Fabiana Murer, mas a atleta da BM&F Bovespa foi muito mal. Ela só entrou na prova do salto com vara para tentar passar o sarrafo a 4,50m. Errou as três tentativas e acabou na última posição, sem salto válido. No fim de semana ela venceu o Troféu Brasil com seu melhor salto no ano, 4,73m, assumindo o terceiro lugar no ranking mundial. Na Noruega a prova foi vencida pela alemã Silke Spiegelburg, com 4,65m.

No salto triplo, Caterine Ibarguen confirmou a boa fase e venceu com 14,81m. Já nos 100m, sem Ana Cláudia Lemos, a prova foi vencida pela búlgara Ivet Lalova, com o tempo de 11s04, apenas um centésimo à frente da segunda colocada e a três da medalhista de bronze.