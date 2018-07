Bolt volta às competições com vitória

ROMA - Em sua volta às competições, após nove meses de ausência, o jamaicano Usain Bolt conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro na prova dos 100 metros na terceira etapa da Diamond League, circuito mundial que reúne a elite do atletismo. Na disputa realizada no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, ele sofreu forte concorrência do seu compatriota Asafa Powell, mas conseguiu vencer com o tempo de 9s91.

Grande nome do atletismo na atualidade, Bolt estava afastado das competições desde agosto, quando perdeu para o norte-americano Tyson Gay nos 100 metros da etapa de Estocolmo da Diamond League. Aquela foi sua primeira derrota em cerca de dois anos de domínio absoluto nas provas de velocidade. Depois disso, ele precisou encerrar a temporada por causa de contusão e só está voltando agora.

Antes de competir nesta quinta-feira em Roma, Bolt admitiu que estava sentindo um "nervosismo" que não costuma sentir antes das provas, justamente por causa do longo período em que ficou afastado. Mesmo assim, ele confirmou o favoritismo e venceu a prova. Para isso, no entanto, teve que superar Asafa Powell nos metros finais, depois de ficar quase o tempo todo atrás do compatriota.

Campeão olímpico e mundial dos 100 e 200 metros, provas em que também é o recordista mundial, Bolt abriu sua temporada nesta quinta-feira com o planejamento voltado para a disputa do Mundial de Atletismo, de 27 de agosto a 4 de setembro, em Daegu, na Coreia do Sul. E a vitória em Roma foi um bom presságio, apesar de ele ter ficado longe de seu recorde na distância: 9s58.

Depois de perder o ouro para Bolt nos metros finais, Asafa Powell terminou a prova desta quinta-feira em segundo lugar, com o tempo de 9s93. E o francês Christophe Lemaitre, atual campeão europeu dos 100 metros, foi o terceiro colocado na etapa de Roma (10s00).