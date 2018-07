Bom Senso apoia Primeira Liga e vê momento propício para clubes romperem com CBF

"Todo apoio à Primeira Liga. O passo definitivo para o desenvolvimento do futebol brasileiro está com os clubes. O modelo do campeonato ainda não é o ideal, mas a Primeira Liga é terreno fértil para as mudanças no futebol brasileiro", anunciou o movimento de atletas por melhorias no futebol.

Além de declarar o apoio ao campeonato, o Bom Senso também afirmou que este é o momento ideal para que os clubes coloquem fim ao modelo de organização do futebol brasileiro, por conta do momento de crise e denúncias contra a CBF.

"Com a cúpula da CBF enfraquecida e novamente tentando impedir o desenvolvimento do nosso futebol, o momento é propício para que os clubes rompam de vez com o modelo arcaico que teima em se manter no futebol brasileiro", prosseguiu. "A organização e o protagonismo do futebol brasileiro precisam se desvencilhar da estrutura corrompida e ineficiente que os domina há tanto tempo."

O comunicado do Bom Senso ganha destaque também porque a CBF anunciou na segunda-feira que veta a realização de jogos oficiais após o dia 30 de janeiro. Porém, a Copa Sul-Minas-Rio tem sua final marcada para o dia 31 de março e a Liga não deve ceder à entidade.