SÃO PAULO - Acompanhe como foi a coletiva de imprensa com os principais lutadores do UFC 158, que ocorre neste sábado, em Montreal, no Canadá.

Com 12 lutas, cinco do card principal e sete no preliminar, o evento terá a disputa do cinturão da categoria dos pesos meio médio, que atualmente pertence ao canadense Georges St-Pierre. Ele será desafiado por Nick Diaz no duelo principal da noite.