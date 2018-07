Bondarenko é ouro no salto em altura no Mundial

O catariano Mutaz Essa Barshim garantiu a medalha de prata, com 2,38 metros. A marca foi a mesma do canadense Derek Drouin, que se contentou com o bronze, pois só superou esta marca no seu segundo salto, ao contrário do atleta do Catar.

Com o título mundial garantido após ser o único a passar dos 2,41 metros e ver Barshim fracassar em uma ousada tentativa de saltar 2,44 metros, Bondarenko buscou, então bater o recorde mundial do cubano Javier Sotomayor, de 2,45 metros, alcançado em 27 de julho de 1993, em Salamanca. Mas o ucraniano não conseguiu superar a marca de 2,46 metros nas suas três tentativas.

Também nesta quinta, a Colômbia conquistou pela primeira vez uma medalha de ouro em um Mundial de Atletismo. Caterine Ibarguen foi a responsável pelo feito ao vencer a disputa do salto triplo com 14,85 metros. A russa Ekaterina Koneva ficou na segunda colocação, quatro centímetros atrás. Já a ucraniana Olha Saladuha atingiu 14,65 metros para garantir a terceira posição.

O queniano Ezekiel Kemboi faturou o tricampeonato mundial nos 3 mil metros com obstáculos ao marcar o tempo de 8min06s01. Assim, o campeão olímpico de 2004 e 2012 foi apenas 0s36 mais rápido do que o compatriota Conseslus Kipruto, que terminou na segunda colocação. Já o francês Mahiedine Mekhissi ficou em terceiro lugar.

A disputa masculina dos 400 metros com barreiras foi vencida por Jehue Gordon, com o tempo de 47s69 e uma vantagem de 0s01 para o segundo colocado, o norte-americano Michael Tinsley. Após a prova, os dois caíram no chão e aguardaram o resultado, favorável a Gordon. Já o sérvio Emir Bekric completou o pódio, na terceira colocação.

Já a versão feminina dos 400 metros com barreiras foi vencida pela checa Zuzana Hejnova, que marcou 52s83, mais de 1 segundo à frente da segunda colocada, a norte-americana Dalilah Muhammad. Lashinda Demus veio logo atrás.

A sueca Abeba Aregawi faturou a medalha de ouro na disputa dos 1.500 metros ao marcar o tempo de 4min02s67. A prata ficou com a norte-americana Jenny Simpson, que era a atual campeã mundial e liderou quase toda a prova, mas acabou sendo ultrapassada nos 300 metros finais. A queniana Hellen Onsando Obiri completou o pódio.

Com o fim de mais um dia de competições em Moscou, o quadro de medalhas é liderado pelos Estados Unidos, com quatro ouros, oito pratas e dois bronzes. Quênia e Rússia estão empatados na segunda colocação, com três ouros, três pratas e dois bronzes. Já o Brasil ainda não subiu ao pódio no Mundial de Atletismo, que se encerrará no próximo domingo.