A exemplo da partida contra o Juan Aurich, pela Libertadores, Neymar sofreu com o rodízio de faltas, o que acabou causando a expulsão do zagueiro Jean Pablo, no início do segundo tempo. Neymar ironizou as faltas.

"Os jogadores fazem faltas, mas, no final do jogo, dizem 'Deus te abençoe'", comentou Neymar, que teve boa atuação na vitória de ontem.