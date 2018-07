Borussia arranca empate valioso na Ucrânia Um gol aos 42 minutos do segundo tempo deixou o Borussia Dortmund bem perto da vaga para as quartas de final. A cabeçada certeira do zagueiro Hummels garantiu o empate por 2 a 2 com o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, resultado que dá ao time alemão a vantagem de avançar se empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 em seu estádio dia 5 de março.