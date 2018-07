Bósnios ficam felizes por pegar o Brasil

"É um enorme prazer enfrentar o Brasil. Muitos jogadores da ex-Iugoslávia jogaram anos nunca tiveram a oportunidade de enfrentar o Brasil. É uma honra estar em campo contra o time brasileiro", disse ao Estado o meio-campista Pjanic. Um de seus objetivos é não fazer feio frente à comunidade bósnia-herzegovina que buscou refúgio na Suíça durante a guerra. Parte dela vive em St. Gallen, local do jogo de hoje. "Vamos dar o nosso máximo para enfrentá-lo, porque teremos os torcedores a nosso lado. O estádio estará lotado."

Begovic, goleiro do Stoke City, também se mostrou satisfeito por jogar contra a seleção, mesmo que esteja sempre em confrontos com atletas brasileiros no Campeonato Inglês. "Será um ótimo teste para a gente. No Brasil todos são ótimos jogadores."

Apesar do respeito, Begovic diz que a Bósnia vem para jogar futebol, e não apenas se defender. "Nós gostamos de atacar", garantiu Begovic. Perguntado se acha possível bater a equipe de Mano, ele sorriu. "É extremamente difícil, mas é possível. Não somos os favoritos, o Brasil é o favorito." / A.N.