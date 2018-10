Boston Red Sox festeja 9º título da World Series após liquidar Dodgers em finais

O Boston Red Sox faturou o seu nono título da World Series do beisebol ao vencer o Los Angeles Dodgers por 5 a 1, em jogo encerrado no final da noite de domingo, e fechar em 4 a 1 a série melhor de sete partidas da decisão da competição da Major League Baseball (MLB).

O triunfo foi obtido fora de casa, no Dodger Stadium, na Califórnia, onde Steve Pearce foi eleito o MVP (jogador mais valioso) das finais. E este troféu fez a equipe de Massachusetts se igualar ao Oakland Athletics como terceiro maior vencedor da história da MLB, ficando agora atrás apenas do New York Yankees, disparado o recordista, com 27 títulos, e do St. Louis Cardinals, que tem 11.

Essa foi também a quarta vez em 15 anos que o Red Sox conquista a World Series do beisebol, enquanto o Dodgers amargou pela segunda temporada consecutiva o vice-campeonato. Na edição anterior da competição, foi superado na decisão pelo Houston Astros, caindo no sétimo e último confronto da decisão, também pelo placar de 5 a 1, e atuando da mesma forma em Los Angeles.

Assim, o time da Califórnia ampliou o seu jejum de títulos da World Series para 30 anos, pois a conquistou pela última vez em 1988. Nesta série decisiva, a equipe de Boston ganhou os dois primeiros jogos (8 a 4 e 4 a 2) contra o Dodgers e depois foi superada no terceiro (3 a 2). Em seguida, ficou a um triunfo do título ao vencer a quarta partida por 9 a 6 e finalmente garantir a taça ao aplicar o 5 a 1 sobre o adversário neste domingo.