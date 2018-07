Boston renuncia à candidatura para sediar Olimpíada de 2024

Preocupados com a forte oposição pública, a Prefeitura de Boston e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira que a cidade não será mais candidata a sediar os Jogos Olímpicos de 2024. A entidade norte-americana agora vai buscar uma nova cidade para ser opção para a Olimpíada. Los Angeles é a opção mais forte a substituir Boston.

A cidade havia sido oficialmente anunciada como candidata americana na próxima disputa olímpica em janeiro deste ano. Boston superara cidades como Washington e São Francisco para ser eleita como representante dos Estados Unidos na disputa com Paris, Roma, Budapeste e Hamburgo.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai definir a sede da Olimpíada de 2024 somente em 2017. Mas todos os concorrentes devem se inscrever na disputa até 15 de setembro. Com a renúncia de Boston, o comitê dos Estados Unidos ainda têm quase dois meses para escolher novo representante no pleito.

Apesar da vitória na eleição interna em janeiro, a candidatura de Boston nunca contou com apoio popular. Desde o início da campanha, moradores questionavam autoridades a respeito dos custos do projeto, estimados em US$ 8,6 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões). Provocadas pelo público, autoridades negaram qualquer investimento público e garantiram que todo o dinheiro viria de investidores privados.

Mesmo assim, a candidatura não passou a contar com apoio da população da cidade e nem do Estado de Massachusetts. "Não conseguimos o apoio da maior parte dos cidadãos de Boston", admitiu Scott Blackmun, diretor-presidente do Comitê Olímpico dos EUA. "Portanto, o comitê não acredita que o nível de apoio recebido possa fazer com que a candidatura de Boston supere grandes rivais, como Paris, Roma, Hamburgo, Budapeste ou Toronto."

Os Estados Unidos fracassaram nas duas últimas tentativas de abrigar uma Olimpíada, após Nova York e Chicago se candidatarem respectivamente aos Jogos de 2012 e 2016. O primeiro deles aconteceu em Londres, enquanto a próxima edição do evento será no próximo ano, no Rio. A Olimpíada de 2020 ocorrerá em Tóquio, no Japão.