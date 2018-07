Boston será candidata a sediar os Jogos Olímpicos de 2024

De forma surpreendente, Boston foi eleita pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC, na sigla em inglês), em decisão anunciada no final da noite de quinta-feira, como cidade candidata do país a receber a Olimpíada de 2024, após votação realizada em Denver.

Sem nunca ter abrigado uma edição dos Jogos de Verão, Boston levou a melhor na disputa interna que travava com Los Angeles, São Francisco e Washington. Entre elas, Los Angeles foi sede da Olimpíada em 1932 e 1984, sendo que os Estados Unidos não são palco de uma edição do grandioso evento desde 1996, quando Atlanta recebeu a competição.

Escolhida pelo USOC após mais uma rodada de votação, Boston se junta à Roma como únicas cidades que confirmaram oficialmente até agora a sua candidatura para receber os Jogos de 2024. A Alemanha, por exemplo, irá escolher Hamburgo ou Berlim para ser candidata ao evento, enquanto França (Paris) e Hungria (Budapeste) também estão entre os países que devem entrar nesta briga.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) irá definir a sede da Olimpíada de 2024 em 2017, sendo que todas as sedes concorrentes devem declarar interesse oficial em receber o evento até o próximo dia 15 de abril.

Após o anúncio que definiu a cidade candidata dos Estados Unidos, o presidente do USOC, Larry Probst, elogiou a escolha e ressaltou, por meio de um comunicado: "Estamos empolgados com nossos planos para uma candidatura para os Jogos de 2024 e sentimos que temos um parceiro incrivelmente forte em Boston que trabalhará conosco na candidatura. Somos gratos aos líderes das quatro cidades pela parceria e pelo interesse em sediar a mais emocionante competição esportiva do mundo. O processo de escolha da cidade resultou em uma forte candidatura dos Estados Unidos".

O presidente do comitê organizador da candidatura da cidade norte-americana, John Fish, destacou, por sua vez, que a "seleção feita pelo USOC é o começo de uma incrível oportunidade para Boston".

Os Estados Unidos fracassaram nas duas últimas tentativas de abrigar uma Olimpíada, após Nova York e Chicago se candidatarem respectivamente aos Jogos de 2012 e 2016. O primeiro deles aconteceu em Londres, enquanto a próxima edição do evento será no próximo ano, no Rio. A Olimpíada de 2020 ocorrerá em Tóquio, no Japão.