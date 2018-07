Bota deve ter vida fácil no Engenhão As duas vitórias seguidas no Brasileirão reacenderam a esperança do Botafogo em chegar à Libertadores. Para isso, o time precisa vencer os últimos seis jogos - a começar por hoje, quando enfrenta o lanterna Atlético-GO, no Engenhão, às 18h30. Para o jogo, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com a volta do atacante Elkeson e do lateral Márcio Azevedo ao time titular.