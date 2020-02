Botafogo bate Inter de Limeira na estreia de Claudinei e vence a 1ª no Paulistão

O Botafogo, finalmente, desencantou no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, na estreia do técnico Claudinei Oliveira, em substituição a Wagner Lopes, o time de Ribeirão Preto ganhou de virada da Inter de Limeira, por 2 a 1, no estádio Santa Cruz, pela sétima rodada.

O jovem Luketa, aos 39 minutos do segundo tempo, e Murilo Oliveira, aos 46, fizeram os gols da equipe. A Inter abriu o marcador com Tcharlles aos 19 minutos do primeiro tempo.

Apesar do triunfo, o Botafogo segue na última colocação do Grupo B com cinco pontos, mas deixou a lanterna geral, que agora está com o Oeste. A Inter de Limeira, por sua vez, segue com nove pontos, mas poderá perder a liderança do Grupo C, que tem o Guarani - perdeu do Palmeiras por 1 a 0 - e o São Paulo, que vai enfrentar o Água Santa, atrás apenas pelos critérios de desempate.

A Frente Unida Botafoguense, antes da partida, emitiu nota oficial afirmando que não entraria no estádio em protesto pela manutenção no do gerente de futebol Léo Franco. A torcida também exigiu mudanças na direção do clube.

Sem membros das organizadas nas arquibancadas, o Botafogo cometeu os mesmos erros das últimas partidas e acabou levando um gol no início. Aos 19 minutos, Tcharlles recebeu e chutou firme. A bola tocou no pé da trave e morreu no fundo das redes. O time de Ribeirão Preto até que se esforçou, mas sem qualidade, pouco assustou o goleiro Rafael Pin.

No segundo tempo, a Inter de Limeira aplicou uma pressão inicial, mas sem nenhum grande lance. Depois, preferiu ficar na defesa e apostar no contra-ataque.

O Botafogo demorou a criar, mas melhorou depois da entrada do jovem Luketa, revelação da base, e chegou à virada no final. Aos 39 minutos, Gabriel Calabres cobrou falta, a bola bateu na barreira e sobrou limpa para Luketa deixar tudo igual.

O gol empolgou o time casa e a virada saiu aos 46 minutos com Murilo Oliveira. Ele triangulou com Bolt e Luketa e só teve o trabalho de empurrar para as redes já na pequena área.

O Botafogo voltará a campo em 1.º de março, às 19 horas, quando fará clássico regional contra a Ferroviária Fonte Luminosa, em Araraquara, pela oitava rodada. No mesmo dia, mas às 11 horas, a Inter de Limeira receberá o Novorizontino no estádio Major José Levy Sobrinho.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 INTER DE LIMEIRA

BOTAFOGO - Darley; Val (Caíque Sá), Robson, Jordan e Gilson; Naldo, Victor Bolt e Gabriel Calabres; Diego Cardoso (Murilo Oliveira), Ronald (Luketa) e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Léo, João Victor, Oliveira e Balardin; Roger Bernardo, Marquinhos e Geovane; Tcharlles (Nilson), Thomaz (Airton Moisés) e Lucas Braga. Técnico: Elano.

GOLS - Tcharlles, aos 19 minutos do primeiro tempo. Luketa, aos 39, e Murilo Oliveira aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Calabres (Botafogo); Léo, Tcharlles, Roger Bernardo e João Victor (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 10.065,00.

P​ÚBLICO - 1.475 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.