Botafogo briga, tem 2 expulsos, mas bate Goiás Bastou o finalzinho do primeiro tempo para o Botafogo dobrar ontem o Goiás, com gols de Lúcio Flávio e Somália. Iniciando a segunda etapa com o placar de 2 a 0, a equipe carioca passou a jogar como quis, fazendo 3 a 0 aos 27 minutos. Dez minutos depois, porém, Herrera e Caio, sem mais nem menos, trocaram empurrões e acabaram expulsões. Como dizem seus torcedores, existem coisas que só acontecem com o Botafogo.