Botafogo busca a primeira vitória na Taça Guanabara

As duas equipes tiveram fortes adversários na estreia na Taça Guanabara. Mesmo com a melhor campanha da primeira fase, o Botafogo estreou logo com um clássico diante do Fluminense. Apesar do domínio durante a partida e das boas oportunidades criadas, a defesa falhou no último lance do jogo e a equipe saiu de campo apenas com o empate. Mesmo assim, o treinador Ricardo Gomes confirmou que o time diante do Madureira será o mesmo que entrou em campo no último domingo.

Um dos destaques deste começo de temporada, o volante Bruno Silva destacou que o time precisa ter atenção com a velocidade do adversário. "Sei poucas coisas do Madureira, mas a equipe é forte, tem um ataque veloz. Vi um jogo, vi um pedacinho do jogo contra o Flamengo. Não tem jogo fácil, temos que ficar ligados", afirmou.

A única ausência do treino da última sexta-feira foi a do atacante Luís Henrique. O jogador, que completou 18 anos na última quinta feira, teve que realizar exame de equilíbrio muscular nas pernas e não participou das atividades. De acordo com o departamento médico do clube, é um procedimento normal entre os atletas e Luís Henrique está disponível para o jogo de domingo.

Para o Botafogo, uma vitória é essencial, pois na terceira rodada a equipe tem mais um clássico, desta vez contra o Vasco. Já o Madureira espera surpreender. A equipe somou 12 pontos na primeira fase e conquistou a classificação na última rodada graças a um empate diante do Resende e uma derrota do América para o Fluminense.

O time jogou bem contra o Flamengo na estreia da Taça Guanabara, mas graças a um pênalti convertido por Emerson Sheik, saiu derrotado de campo. Pênalti este que gerou muitas reclamações da comissão técnica e da diretoria contra a arbitragem. Buscando o primeiro ponto na segunda fase, o Madureira deve explorar bastante os contra-ataques.