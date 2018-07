Botafogo decide primeiro semestre contra o Avaí

O Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca e corre o risco de seguir o mesmo caminho na Copa do Brasil. A equipe do técnico Caio Júnior enfrenta nesta quarta-feira, às 19h30, o Avaí, no jogo de volta das oitavas de final da competição. Precisa vencer na Ressacada, já que apenas empatou com os catarinenses por 2 a 2 no jogo de ida, no Engenhão.

O Flamengo faz nesta quarta o primeiro confronto com o pouco conhecido Horizonte-CE, às 21h50, no Engenhão. Em Curitiba, o Atlético-PR recebe o Bahia. Na partida de ida, empate por 1 a 1.

