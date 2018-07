Botafogo é favorito em semifinal O Botafogo disputará hoje uma vaga na final da Taça Rio com o Resende, às 18h30, em Volta Redonda, com a vantagem do empate. Para aumentar seu favoritismo, o time alvinegro contará com Gabriel e Lodeiro, recuperados de contusão, e com o goleiro Jefferson. No meio de semana, quando o Botafogo venceu o Sobradinho, pela Copa do Brasil, ele estava a serviço da seleção brasileira.