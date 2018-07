Botafogo e Flu abrem a 5ª rodada com vitórias Com gols de Fred, o Fluminense venceu o Bonsucesso por 2 a 0 e se manteve vivo no Grupo B da Taça Rio. Pelo mesmo placar (gols de Fellype Gabriel e Jobson), o Botafogo bateu o Duque de Caxias e lidera o Grupo A.