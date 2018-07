Botafogo e Fluminense decidem outra vaga na final Botafogo e Fluminense disputam hoje, às 21 horas, no Engenhão, a segunda vaga na decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Tricolor não vence um clássico contra os rivais do Rio desde novembro de 2010. No Engenhão, a vantagem do Botafogo é ainda maior. O time alvinegro nunca perdeu para o clube das Laranjeiras no estádio - em sete jogos, foram três vitórias e quatro empates.