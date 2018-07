Botafogo é recebido com festa na chegada ao Espírito Santo para pré-temporada

Do aeroporto, o elenco do Botafogo seguiu em um ônibus para um hotel em Domingos Martins, na região metropolitana de Vitória, onde ficará concentrado durante o período de preparação no Espírito Santo para os compromissos da equipe para a temporada 2017.

O jogador mais saudado pelos torcedores na recepção no aeroporto capixaba foi o meia Montillo, a principal contratação do Botafogo para o ano em que o time volta a disputar a Copa Libertadores. Outros jogadores, como Sassá e Camilo, também foram festejados e posaram para fotos com os fãs.

Durante o período de preparação no Espírito Santo, além dos treinamentos, o Botafogo também vai realizar um amistoso, no próximo domingo, a partir das 17 horas, diante do Rio Branco, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca está agendada para 25 de janeiro, quando o time vai encarar o Madureira, no estádio de Moça Bonita. Porém, o foco do time é mesmo os confrontos com o Colo Colo pela fase preliminar da Copa Libertadores. O duelo de ida será em 1º de fevereiro, no Engenhão.