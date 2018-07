Botafogo empata com o Audax e segue na zona de rebaixamento do Paulistão

Sem vencer há cinco partidas, o Botafogo segue em situação bastante delicada, na zona de rebaixamento, em 17.º lugar geral, e amargando a lanterna do Grupo A, com 12 pontos. Enquanto isso, o Audax é o líder do Grupo C, com 18, mas ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que faz o clássico contra o Santos neste domingo.

Precisando do resultado para deixar a zona de rebaixamento, o Botafogo iniciou a partida em cima do Audax e quase abriu o placar em cabeçada de Alemão, mas Sidão fez linda defesa. Na sequência, o atacante chutou em cima do goleiro. A resposta do time visitante veio com Bruno Paulo, que cabeceou rente a trave de Neneca. Aos 45 minutos, Serginho foi derrubado por André Castro dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria por Danilo Bueno.

O Audax voltou do intervalo disposto a levar pelo menos um empate para Osasco e criou boas oportunidades com Juninho e Mike. Aos 30 minutos, Wellington foi derrubado por Daniel Borges dentro da área. Velicka bateu pênalti rasteiro no canto direito e deixou tudo igual. Nos minutos finais, o Botafogo viu o adversário quase marcar em chute de Ytalo, mas Neneca fez grande defesa.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 13.ª rodada do Paulistão. O Botafogo enfrenta o XV de Piracicaba, às 17 horas, no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, enquanto o Audax tem pela frente o Oeste, às 19h30, no estádio dos Amaros, em Itápolis.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 AUDAX

BOTAFOGO - Neneca; Daniel Borges, Caio Ruan, César Gaúcho e Diego Pituca; Rodrigo Thiesen, Samuel Santos e Danilo Bueno (Allan Dias); Serginho, Alemão (Diogo Campos) e Nunes (Léo Coca). Técnico: Márcio Fernandes.

AUDAX - Sidão; Gabriel Nunes (Wellington), André Castro, Bruno Silva e Velicka; Tchê Tchê, Camacho e Juninho (Rodolfo); Mike (Erick Luis), Bruno Paulo e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Danilo Bueno, aos 45 minutos do primeiro tempo; Velicka, aos 30 do segundo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Nunes e Serginho (Botafogo); Gabriel Nunes (Audax).

RENDA - R$ 34.340,00.

PÚBLICO - 2.704 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).