Botafogo encerra pré-temporada no Espírito Santo e volta ao Rio Chegou ao fim nesta terça-feira o período de pré-temporada do Botafogo em Domingos Martins, no Espírito Santo. Foram sete dias treinando lá, mas agora o elenco precisa voltar ao Rio para a estreia na temporada 2017, já nesta quarta-feira, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.