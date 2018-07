Botafogo enfrenta o Boavista para fechar fase de forma invicta no Carioca O Botafogo e Boavista fazem um duelo de times já classificados para a próxima fase do Campeonato Carioca, neste domingo, às 16 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela última rodada deste primeiro estágio da competição. Com 19 pontos, o alvinegro tem a melhor campanha da primeira etapa do Estadual e lidera o Grupo B. O Boavista, com 15 pontos, é o segundo colocado do Grupo A.