Botafogo ganha outra e lidera grupo na Copa São Paulo

No outro jogo do Grupo W, também realizado neste sábado, houve empate sem gols entre São José (SP) e Americano (MA). Com isso, o time paulista aparece na segunda colocação da chave, com quatro pontos, atrás apenas do Botafogo. E a equipe maranhense está em terceiro lugar, com 1 - o Vila Nova ainda não pontuou.

No jogo deste sábado, o Botafogo dominou desde o começo, chegando a mandar duas boas na trave ainda no primeiro tempo. Mas os gols saíram somente na segunda etapa. Aos 12 minutos, Gilberto abriu o placar de cabeça. E aos 22, Dória também usou a cabeça, após cobrança de falta de Gegê, para definir a vitória.

A definição do Grupo W acontecerá na próxima terça-feira, novamente em São José dos Campos, quando serão realizados os dois jogos da terceira e última rodada da primeira fase da competição. O Botafogo enfrentará o São José no duelo que vale a liderança e a classificação, enquanto o Vila Nova joga com o Americano.