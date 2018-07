Botafogo pega o vice-líder Volta Redonda para se manter no G4 do Carioca

Além da rodada, a situação do Botafogo pode piorar ainda mais em caso de derrota. Na quarta posição, com quatro pontos, o time pode deixar o grupo de classificação para as semifinais do Estadual. Embalado por causa da vitória contra o Flamengo, o Volta Redonda é o vice-líder com seis pontos.

O técnico Ricardo Gomes possui dois problemas para o jogo. Na defesa, o zagueiro Emerson, destaque da equipe na temporada, está com dores musculares na coxa e está fora do jogo. Em seu lugar, o treinador pode escalar Renan Fonseca, titular por toda a última temporada, ou Emerson Silva.

No meio de campo, Airton está suspenso. Durante a semana, Ricardo Gomes chegou a tentar uma formação mais ofensiva, com a entrada de Neilton, mas deve optar pelo recuo de Lindoso para volante, com a entrada de Fernandes no meio de campo. No ataque, Salgueiro e Ribamar, que tiveram atuação apagada no último jogo, ganharão nova oportunidade.

Sensação do Estadual, principalmente após vencer o Flamengo e subir para a vice-liderança, o Volta Redonda quer garantir a classificação para a semifinal do Estadual. O técnico Felipe Surian não quis confirmar a escalação, mas deve fazer duas mudanças com as entradas de Rafael Pernão e Niltinho, destaques da última partida, nas vagas de Hugo e Dija Baiano.