Botafogo promete atacar em Floripa pela Libertadores A vitória do Botafogo contra o Vasco por 3 a 2 manteve vivo o sonho de classificação para a Libertadores. A esperança de gols hoje, às 22 horas, contra o Figueirense, em Florianópolis, fica com Bruno Mendes, de 19 anos, que chegou recentemente ao time carioca, vindo do Guarani, e marcou três nos últimos dois jogos. A grande atração do time, o holandês Seedorf, também estará em campo.