Botafogo promete jogo duro com Atlético-MG O técnico Joel Santana mandou ontem um recado para o Atlético-MG: o Botafogo é um visitante indigesto e vai tentar frear a reação do adversário hoje, às 18h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A equipe carioca precisa vencer para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.