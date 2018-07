Botafogo recebe a Ponte Preta pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro Derrotado na estreia pelo Grêmio por 2 a 0, o Botafogo tenta conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando enfrenta a Ponte Preta. O duelo válido pela segunda rodada acontece às 18 horas, no estádio do Engenhão, no Rio.