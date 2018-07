Botafogo recebe apoio da torcida no último treino antes da final do Carioca O Botafogo contou com o apoio da torcida neste sábado, no último treino da equipe antes da partida decisiva contra o Vasco pela final do Campeonato Carioca. As duas equipes se enfrentam às 16 horas deste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio.