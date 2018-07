Botafogo-SP desperdiça chance de assumir a liderança na Série C

Após o tropeço do Volta Redonda-RJ diante do Bragantino-SP, o Botafogo-SP tinha a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, mas acabou a desperdiçando ao ficar no 0 a 0 contra o São Bento-SP, nesta segunda-feira, em Sorocaba (SP). Pelo Grupo A, houve o empate do Confiança-SE, por 2 a 2, com o Sampaio Corrêa-MA, em Aracaju, no fechamento da quinta rodada.

Com o resultado, o Botafogo-SP continua sem vencer fora de casa. O único ponto conquistado foi na estreia, no empate por 2 a 2 com o Bragantino. Na tabela de classificação do Grupo B, soma oito, a dois do líder Volta Redonda.

O empate também não serviu para o São Bento, que perdeu duas posições e fica fora da zona de classificação, com os mesmos oito pontos, perdendo nos critérios de desempate para Botafogo-SP, Ypiranga-RS, Bragantino e Tupi-MG.

Um fato curioso chamou a atenção no Grupo A. Isso porque todos os jogos terminaram empatados - o último foi entre Confiança e Sampaio Corrêa, em duelo travado debaixo de muita chuva no estádio Batistão, em Aracaju.

O empate deixou ambos os clubes fora da zona de classificação. O Sampaio Corrêa é o quinto colocado com os mesmos oito pontos do Remo-PA, o quarto, enquanto que o Confiança ficou em sexto, com sete. O líder é o Fortaleza-CE, com 10.