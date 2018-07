Botafogo tenta se livrar do estigma de ser vice do Fla Nos últimos anos, o confronto entre Botafogo e Flamengo se tornou a rivalidade mais acirrada do futebol carioca por causa dos inúmeros duelos entre ambos em decisões - foram três finais estaduais consecutivas, todas vencidas pelos rubro-negros, além das disputas de turno - e ao equilíbrio dos jogos. Hoje, às 16 horas, no Maracanã, os rivais voltam a se enfrentar em partida decisiva, que pode definir o título do Campeonato Carioca.