Dória, Lodeiro e Fellype Gabriel anotaram para o Botafogo em apenas 25 minutos de partida - aos 24, Elias, do Resende, desperdiçou um pênalti. No segundo tempo, Rafael Marques e Seedorf ampliaram a vantagem.

Hoje, às 16h, o Fluminense precisa só do empate contra o Volta Redonda para garantir a outra vaga. O time, contudo, está com a cabeça nas oitavas da Libertadores: enfrenta o Emelec do Equador na quinta-feira.