Botafogo vence em Alagoas na estreia pela Copa do Brasil, mas não elimina volta O Botafogo não decepcionou ao estrear na Copa do Brasil. Sem contar com os principais jogadores, o time venceu o Coruripe-AL por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Gerson Amaral, em Coruripe (AL). O resultado não eliminou a partida da volta - precisava ganhar por dois ou mais gols de diferença -, mas garante aos cariocas vantagem na segunda partida, que será disputada no próximo dia 28, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).