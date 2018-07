Botafogo visita o Vitória para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

Vindo de um empate em 2 a 2 contra o Coritiba, o Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira, quando enfrenta o Vitória fora de casa. O confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 19h30, no estádio Barradão, em Salvador.

Ainda que esteja classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o time carioca não atravessa bom momento no Brasileirão. São dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Os resultados fizeram com que a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura caísse para a 12.ª colocação, com oito pontos, se distanciando dos primeiros colocados.

Soma-se a isso a declaração do técnico botafoguense, em que dá a entender que o elenco precisa de reforços para a sequência da temporada, para que tenha opções mais experientes no banco de reservas. Sem os reforços, contudo, Jair Ventura precisa encontrar a escalação ideal com o que tem em mãos.

Para enfrentar o Vitória, a escalação não poderá contar com o meia Camilo, que ainda não está totalmente recuperado de lesão. O lateral-direito Arnaldo falou sobre a ausência. "Ele quer jogar. Fica triste por estar fora. É um grande jogador, faz falta. Mas temos elenco pra superar e conquistar as vitórias", disse.

Quem deve entrar em campo é o lateral-esquerdo Victor Luis, que voltou a treinar normalmente, assim como o zagueiro Emerson Silva. Este, porém, deve iniciar no banco de reservas.

Do outro lado, o time alvinegro terá pela frente o reencontro com Neilton, ex-atacante do clube. Arnaldo, entretanto, pediu atenção com todos os atletas do adversário. "É um jogador rápido, vai bem no um contra um, mas não pensamos só nele. Toda a equipe deles é perigosa. É mais uma partida importante fora de casa. Estamos fazendo bons jogos, mas a vitória não está vindo. Então vamos em busca desse resultado".