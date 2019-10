Bottas vence GP do Japão e Mercedes conquista título de Construtores

Com vitória do finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton chegando em terceiro no GP do Japão de Fórmula 1, a Mercedes conquistou pela sexta vez consecutiva o título mundial de Construtores. Entre os dois pilotos da equipe alemã ficou Sebastian Vettel, da Ferrari, que largou na pole mas logo na saída perdeu a posição.

O outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, ficou em sexto depois de um início difícil, no qual teve avarias na asa dianteira em um toque com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Os pontos de Bottas (25) e os de Hamilton (15) permitem à Mercedes chegar a 611 pontos, frente aos 435 da Ferrari. A margem é suficiente para que a equipe alemã seja declarada campeã com quatro corridas de antecipação. A Mercedes domina a Fórmula 1 desde 2015, e chegou ao hexa como a Ferrari entre 1999 e 2004.

Bottas comemorou o primeiro lugar novamente depois de cinco meses – sua última vitória foi no Grande Prêmio do Azerbaijão, no final de abril. O finlandês tirou proveito do erro de Vettel, que havia conquistado uma grande

'pole position' no início da manhã, mas arruinou sua corrida com um péssimo começo, em que largou antes do tempo e teve que parar e arrancar novamente.

Alem dos pilotos de Mercedes e Ferrari, Alexander Albon (Red Bull) ficou na quarta posição e Carlos Sainz (McLaren) em quinto, a frente de Leclerc.

O australiano Daniel Ricciardo (Renault), o francês Pierre Gasly (Toro Rosso), o mexicano Sergio Pérez (Racing Point), apesar de uma saída de pista na última volta, e o alemão Nico Hülkenberg

(Renault) completaram a zona de pontuação. / EFE