Bouchard e Svitolina vencem e decidem o título em Kuala Lumpur A canadense Eugenie Bouchard e a ucraniana Elina Svitolina confirmaram o favoritismo neste sábado e alcançaram a decisão do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Sem maiores dificuldades, elas passaram, respectivamente, por Naomi Broady e Lin Zhu e agora decidirão no domingo quem fica com o título.