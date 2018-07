Bourdais vence e Helinho é 2º em 1ª corrida em Toronto

Em corrida adiada de sábado, o francês Sébastien Bourdais venceu nesta tarde a primeira das duas provas que serão realizadas neste domingo, 20, na etapa de Toronto da Fórmula Indy. Ele encerrou um jejum de seis anos ao cruzar a linha de chegada em primeiro no circuito de rua canadense, à frente dos brasileiros Hélio Castroneves e Tony Kanaan.

Bourdais largou na pole position e soube aproveitar a posição vantajosa para vencer praticamente de ponta a ponta, escapando das batidas e das paralisações da corrida, que teve início às 11h30 deste domingo. A prova estava marcado para sábado, mas a forte chuva impediu a disputa, apesar das três tentativas de largada.

Nesta manhã, com o tempo estável, os pilotos competiram normalmente, sem contratempos por motivos climáticos, e completaram as 65 voltas previstas - eram 90 antes da chuva de sábado. Com o segundo lugar, Helinho somou pontos importantes na briga pelo título. Dificilmente será desbancado da primeira colocação depois da segunda prova deste domingo, em Toronto.