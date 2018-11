Boxe brasileiro tem uma vitória e uma derrota na disputa do Mundial Feminino A nobre arte brasileira somou uma vitória e uma derrota, nesta sexta-feira, no segundo dia do Mundial de Boxe Feminino, que está sendo disputado em Nova Déhli, na Índia. A peso-galo (até 54kg) Jucielen Romeu venceu a argelina ElHouda Baahmed, por pontos, após cinco rounds, em decisão unânime dos jurados: 30/25, 30/26 (duas vezes) e 30/27 (duas vezes). A próxima adversária, neste domingo, será a russa Viktoria Kueshova.