Boxe: David Haye vence e mantém cinturão dos pesados da AMB

O britânico peso pesado David Haye manteve o título de campeão mundial da Associação Mundial de Boxe (AMB), neste sábado, em Manchester, na Inglaterra, ao nocautear o compatriota Audley Harrison no terceiro assalto.

Com o resultado, Haye agora contabiliza 25 vitórias, com 23 nocautes, e apenas uma derrota. Harrison, de 39 anos, campeão olímpico dos superpesados em Sydney/2000, amargou a sua quinta derrota em 32 duelos.

Depois do seu triunfo, Haye agora mira lutas contra os irmãos Vitali e Wladimir Klitschko, no próximo ano, com o objetivo de unificar o principal cinturão do boxe.