Boxeador Amir Khan visita local de massacre no Paquistão

O boxeador inglês Amir Khan visitou nesta segunda-feira a escola localizada em Peshawar, no noroeste do Paquistão, onde militantes do Taleban massacraram dezenas de crianças. A passagem pelo local do ataque faz parte de uma série de ações do pugilista em sua passagem de vários dias pelo Paquistão.

Khan disse que queria prestar suas homenagens a aqueles que morreram no ataque, ocorrido em 16 de dezembro, e ajudar a incentivar os jovens que estavam com medo de voltar para a escola após o incidente em que homens do Taleban invadiram o local, dirigido pelo Exército na cidade de Peshawar, matando 148 pessoas, sendo 132 delas crianças.

Apesar de ter nascido em Bolton, na Grã-Bretanha, Khan tem origem paquistanesa. Ele viajou para o Paquistão na semana passada. Anteriormente durante sua viagem, o pugilista anunciou que vai construir uma academia de boxe na cidade de Lahore.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, quando tinha apenas 17 anos, Khan possui em seu currículo como profissional 33 lutas, com 30 vitórias, sendo 19 por nocaute, e três derrotas.

No seu último combate, em 13 de dezembro, derrotou Khan Devon Alexander por decisão dos árbitros, assegurou o "cinturão de prata" dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe e se credenciou para um futuro duelo com o astro Floyd Mayweather Jr., campeão da categoria.