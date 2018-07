Boxeador Chisora pede desculpas por briga com Haye O boxeador Dereck Chisora pediu desculpas "sem reservas" pela briga que protagonizou com David Haye após a sua luta contra Vitali Klitschko, atual campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe no sábado. O britânico divulgou nesta segunda-feira um comunicado oficial em que diz que foi agredido com uma garrafa, mas assinalou que sua conduta "foi pouco profissional, com ou sem provocação".