Boxeador de 19 anos é o primeiro atleta pego por doping nos Jogos Europeus

O Comitê Olímpico Europeu (EOC, na sigla em inglês), que organiza os Jogos, explicou que Zeneli foi submetido a exame de urina no último sábado. A amostra foi enviada para um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) na Áustria e apontou a presença do diurético furosemida.

A substância é a mesma que foi encontrada no único caso de doping dos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanjing (China), no ano passado, de um atleta de tae kwon do não revelado. Em dois anos, o albanês é o terceiro jovem pego por doping em grandes eventos poliesportivos por diurético. Nos Jogos dos Commonwealth, a levantadora de peso Chika Amalaha, de 16 anos, perdeu sua medalha de ouro.