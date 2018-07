Boxeador de Porto Rico ganha primeira luta após assumir sua homossexualidade

SÃO PAULO - O boxeador de Porto Rico, Orlando Cruz, ganhou por unanimidade do mexicano Jorge Pazos e pôde desabafar depois de assumir sua homossexualidade. Toda a torcida parecia empurrar Cruz para cima de seu oponente, que insistia em não cair. Após se consumar sua vitória, o portorriquenho festejou muito ao lado de sua mãe, Dominga Torres-Rivera. "Aquele era o meu momento, a minha oportunidade, o meu evento", disse Cruz. "E eu ganhei."

O lutador admitiu ter se comovido com a manifestação do público no Centro Cvico de Kissimmee, em Orlando, na Flórida. Ele acredita que esse carinho esteja diretamente relacionado ao fato de ter assumido publicamente sua homossexualidade. "Todos me respeitaram. É isso o que quero, que me vejam como boxeador, como um esportista e como um homem em todos os sentidos da palavra." Orlando Cruz ocupa a quarta colocação no ranking dos pesos pena da Organização Mundial de Boxe.

Cruz aumentou sua popularidade nessas duas últimas semanas. Teve de se desdobrar para atender a todos os pedidos de entrevistas e contou com o apoio de personalidades como o cantor Ricky Martin, que também assumiu sua homossexualidade há dois anos.

PERFIL

Orlando Cruz é um lutar ainda novato, mas em ascensão. Ele subiu ao ringe 22 vezes e festeja 19 vitórias, sendo nove delas por nocaute. Seu nome começa a despertar o interesse dos organizadores das lutas e sua bolsa pode disparar. "Quero lutar pelo título mundial. É o meu sonho, o sonho da minha mãe, do meu país e da minha equipe."