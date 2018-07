Boxeador é preso por suspeita de matar esposa

O atleta, de 28 anos, deixou o quarto de hotel ainda neste domingo e teria confessado o crime, de acordo com o diretor técnico do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC), Wilmer Flores Trosel. O corpo de Jennifer Viera apresentava três marcas de perfuração, segundo Trosel.

O diretor também informou que o boxeador foi encaminhado para uma delegacia de polícia para ser interrogado e contribuir com amostras para a investigação do homicídio. Valero, que já foi internado por causa de problemas com álcool, havia sido preso em março por ter agredido sua esposa.

Considerado uma celebridade na Venezuela, Edwin Valero é conhecido por ter uma tatuagem no peito com a figura do presidente Hugo Chávez, envolvido pelas cores da bandeira venezuelana.